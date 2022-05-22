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台南推文資建材銀行見習課程 木工教育翻新篇章

2022/5/22 11:07
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市文化資產管理處與陽明高級工商職業學校合作，邀請傳統工藝匠師到校傳授榫卯技藝，並推動文資建材銀行見習課程，展現不錯成果，盼為家具木工教育開啟新篇章。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，文資處自2020年起與陽明工商合作協同教學課程，邀請傳統工藝「細木作」保存者王永源至學校傳授榫卯技藝，按部就班帶領學生製作茶几、珠寶盒等作品，並指導學生自行創作木工家具。

文資處秘書李雪慈表示，透過系統性課程規劃向下扎根，將技職教育與文化資產相結合，並媒合文資建材銀行資源設計見習課程，帶領學生修整拆解木料、累積專業技巧，提供未來職涯新選擇，也讓學生見習舊材再利用價值。

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李雪慈表示，位於佳里區的台南市文資建材銀行，致力於推動建材循環再利用，從舊建材收受造冊、修繕整理到物料提取申請、諮詢協助，並結合傳統工藝技術進行教育推廣、創意加值等，使舊料得以新生，發揮有限資源的最大效益。

李雪慈指出，2013年起文資處辦理「向大師學習」系列推廣課程，近2年逐步轉型為傳統工藝扎根傳習，由大眾推廣轉為以個別工種專業人才培育進行課程設計，著重於傳統工藝專業技巧積累，帶領學生至建材銀行見習，也為南台灣家具木工教育開啟新篇章，未來將繼續合作推動相關實習課程。（編輯：陳仁華）1110522

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