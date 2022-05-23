海龜裝設發報器野放大海 收集洄游資訊助保育

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因流刺網而意外捕獲的海龜，經救援康復後，由台東縣政府等單位首次將衛星發報器裝設海龜身上，並於東海岸沙灘上野放回大海。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月23日

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（中央社記者李先鳳台東縣23日電）因流刺網而意外捕獲的海龜，經救援康復後，由縣府等單位首次將衛星發報器裝設海龜身上，並於東海岸沙灘上野放回大海，將收集洄游資訊瞭解生態分布，作為保育計畫參考。

台東縣政府農業處今天發布訊息表示，日前野放的海龜是今年3月初在東河海域被漁民流刺網誤捕，漁民發現後主動通報海巡單位協助，隨後交由縣府依循海保署的「海洋保育類野生動物救援組織網」（海保救援網MARN）機制後送國立海洋生物博物館收容。

經海生館檢視後發現，這隻赤蠵龜體長67公分、體重37公斤，被收容時左前肢浮現網具纏繞痕跡及些許傷口，經獸醫師藥物及悉心照料，確認海龜體態及傷勢皆已康復正常，並且評估已達野放標準。

海洋委員會海洋保育署指出，過去國立台灣海洋大學曾與日本及美國合作，利用衛星追蹤宜蘭定置網誤捕的赤蠵龜，發現赤蠵龜活動熱點分布在台灣東北海域到東海。這次野放赤蠵龜來自台東海域，期望透過衛星追蹤器進一步瞭解這隻赤蠵龜在台灣東部的活動範圍，以作為後續海龜保育計畫參考。

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縣府農業處長許家豪表示，台東縣南北海岸線長達176公里，是全台海岸線最長的縣市，隨著海岸遊憩日漸盛行，也產生海洋垃圾汙染、生態環境破壞、沙灘海漂垃圾堆積等環境生態破壞問題，影響海龜生長環境，造成海龜數量減少。

縣府等單位首次將裝設有衛星發報器的海龜，選在東海岸沙灘上實施野放返回大海，除了為收集這隻海龜後續的洄游資訊外，也是希望透過正確野放方式，將擱淺、受傷的海龜經專業照護後，讓恢復健康海龜可以回到大海的家，也期望民眾更加重視海龜保育，加入保育行列。（編輯：陳仁華）1110523