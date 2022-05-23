電子光學業4月求才2600人 近3年同期最高

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（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部今天表示，統計今年4月就業服務資訊，登記求職人數約5.5萬人。另外觀察4月職缺以「電腦、電子產品及光學製品製造業」的新登記求才人數2600人，為近3年同期最高。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，根據就業服務資訊整合系統統計，今年4月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.5萬人，較上月減少8.06%，新登記求才人數總計9.7萬人，較上月減少14.40%，平均每一名求職者有1.76個工作機會（即求供倍數為1.76倍）。

發展署指出，因應全球企業數位轉型與電腦電子設備需求的增加，以及供應鏈缺料的緩解，電腦、電子產品及光學製品製造業持續釋出職缺徵才，4月電腦、電子產品及光學製品製造業的新登記求才人數為2600人，相較於去年4月成長19.67%，為近3年同期最高。

其中，釋出的職缺中以「電力及電子設備組裝人員」、「其他製程控制技術員」、「包裝及有關機械操作人員」、「電子工程師」、「軟體開發及程式設計師」為最多，合計占電腦、電子產品及光學製品製造業總求才人數約5成6。

發展署提到，大同公司、光寶科技、大立光電、佳凌科技及揚明光學等股份有限公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以工程師、電子設備組裝作業員為主。

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其中揚明光學的製程技術員薪資最高可達新台幣4萬元，大同公司的硬體設計工程師薪資最高可達5萬元，對電腦、電子產品及光學製品製造業有興趣的民眾，歡迎把握求職機會，投遞履歷。

發展署提醒，全國各地就業中心辦理的徵才活動將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況做滾動式調整，提供不同職缺與服務助民眾求職，民眾可隨時留意相關資訊。（編輯：張雅淨）1110523