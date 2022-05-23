早安世界》蘇利文：台灣未納入印太經濟架構 美台深化經濟夥伴關係
蘇利文：台灣未納入印太經濟架構 美台深化經濟夥伴關係
美國白宮國安顧問蘇利文22日表示，台灣未被納入拜登政府推動的印太經濟架構，但強調美國正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係。他並重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。行政院政務委員鄧振中表示，印太經濟架構沒理由排除台灣，總是會找出方法容納，不用太擔心。國安人士指出，台灣仍有機會參與印太經濟架構，但要與美方持續溝通、保持耐心；此外，台美雙邊的經貿合作可望將在未來數週朝向「具體途徑」進行會商。（看完整報導）
學者：IPEF未邀台是避免抗中 美對台有額外保證
美國總統拜登預計在訪問日本時宣布成立印太經濟架構（IPEF），美國白宮國家安全顧問蘇利文預先透露台灣將不會成為首輪參與國家。專家認為，美國不希望IPEF被視為「抗中聯盟」，台灣若在首輪加入易挑起「抗中」的敏感話題，讓部分原本就已抱怨IPEF缺乏市場機制誘因、「牛肉不夠」的國家，更產生不願加入的疑慮，且美國也同步額外釋出許多對台保證，不希望外界因此誤判台美關係有危機。若美國希望邀請的東協國家大部分在首輪都入列，台灣有望在第2輪受邀加入。（看完整報導）
拍落東奧金牌對手陳雨菲 戴資穎泰國公開賽奪冠
繼東京奧運金牌戰之後，台灣羽球一姐戴資穎22日與中國女將陳雨菲相隔9個月再度對決，戴資穎以21比15、17比21、21比12勝出，在泰國羽球公開賽奪冠。戴資穎賽後表示，蠻開心自己比較有耐心、失誤比較少，決勝關鍵點在於自己。對於媒體形容她今天戰勝陳雨菲，是在東奧金牌戰敗陣之後的復仇，戴資穎說，比賽很多，常常遇到的都是這幾位選手，自己沒有特別想什麼，只希望在每場比賽都好好發揮。（看完整報導）
快篩陽視同確診最快本週全民適用 風險族群可更快領藥
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日宣布，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性可經醫師診斷後判定為感染COVID-19，他並說，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立處方。指揮中心預估，疫情將於7月底進入低谷，但走向可能是一波再一波。至於外界關注的超額死亡率，陳時中說，台灣仍呈現負數，與各國相較算是表現較好。（看完整報導）
重症1歲童成最年輕腦炎個案 有8大前驅症狀應立刻就醫
國內持續出現兒童COVID-19病例發展成重症腦炎個案，其中最年幼的是一名一歲幼童。指揮中心22日公布8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，家長應多注意，發現孩子有這些症狀應立刻送醫。（看完整報導）
專訪／烏克蘭外委會主席：感佩台灣支援 支持台烏交往
烏克蘭遭到俄國軍事侵略之後，台灣政府譴責俄國的行徑，並發動募款和援助行動。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科接受中央社記者視訊訪問時表示，台灣對烏克蘭傳達有力的團結與支持的訊息，他十分感激，這讓烏克蘭人心生敬意，也展現出台灣的軟實力。他並對推動烏台兩國人民之間的往來表達支持。（看完整報導）
澳新總理艾班尼斯：宣誓就職24小時與美日印度領袖一對一會談
即將成為澳洲下一任總理的艾班尼斯22日表示，將於宣誓就職24小時後，24日在東京與美國、日本以及印度領袖舉行一對一會談。澳洲國立大學講師宋文笛認為，澳洲新政府仍將維持親美戰略，台灣不需憂慮澳洲轉向親中，反可針對東南亞、大洋洲議題加強台澳文化外交合作。（看完整報導）
北京疫情一個月仍難社會面清零 核酸篩查非萬能
北京從4月22日至5月21日新增COVID-19本土感染者已超過1400例，這波疫情至今一個月仍未實現社會面清零，海淀、朝陽兩個經濟規模最大的行政區已採居家辦公。專家說，最難管控的為大型商場超市，因區域人員流動性太多太雜，需加強快遞、市場等從業人員健康監測。另外，篩查結果可能和檢測窗口期、漏檢、採樣品質、間隙性排毒等有關，若在核酸採樣時還未開始向體外排出病毒，檢測結果就會是「假陰性」，仍存在疏漏。（看完整報導）
一把椅子制伏槍手 南加州教會目擊者：勇敢的台灣人
美國南加州橘郡台灣教會15日發生槍擊案，台裔醫師鄭達志為制止槍手而中彈身亡。當時與妻子在現場的教會長老陳建文表示，他的妻子看到鄭達志衝向歹徒，雖不幸中彈，但他讓歹徒打光了彈匣裡的子彈，救了所有的人。接著牧師張宣信趁機拿起一把椅子丟向槍手，在場年長者一擁而上合力制伏凶嫌。陳建文說，「我們牧師只有一把椅子，對方有槍、有汽油彈，但我們站起來抵抗，這就是勇敢的台灣人」。（看完整報導）
國中會考落幕 英文科考酸民行徑、自然科桌遊情境入題
國中會考22日考自然科、英語閱讀與聽力，英文科取材多元，喀麥隆歷史、酸民成決勝關鍵題；自然科生活題材多，包括高山上洋芋片包的變化、月相卡牌遊戲等。會考落幕，台北市補教協會預估，要拿A++成績的考生，自然科和數學科至多錯1至2題，國文科和英文科至多錯2題，社會科至多錯2至3題。（看完整報導）
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