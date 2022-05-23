買不到快篩迷因圖惹議 Netflix：不合時宜深自檢討

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Netflix以「還有明天」的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，疑似嘲諷台灣買不到快篩，引起大批網友不滿。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北23日電）Netflix臉書粉絲專頁21日發出迷因圖，提及買不到快篩等內容，引起網友不滿，Netflix小編緊急刪文。Netflix今天發出道歉聲明，指出相關內容不合時宜、造成社會誤解，已深自檢討，未來會更審慎進行審核。

串流影音平台Netflix今天上午在臉書（Facebook）粉專發布聲明表示，Netflix Taiwan感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對5月21日社群粉絲專頁發布的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發布了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。

聲明指出，未來Netflix Taiwan會以更審慎的流程進行審核工作，並加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作的相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任。

聲明表示，Netflix Taiwan由衷感謝所有的批評與建議，將會持續精進調整，以提供更好的服務給所有消費者，以及關注Netflix的人。（編輯：楊蘭軒）1110523