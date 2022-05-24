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新北海砂屋條例上路 首發函淡水2社區限期遷離

2022/5/24 19:19
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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府工務局今天表示，新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例日前實施，依條例首次針對淡水2海砂屋社區發函勸導，限期居民9月中旬遷離，否則將按次處罰。

工務局發布新聞稿表示，為加速海砂屋重建速度，制定「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」並於4月1日起正式實施，目前列管的海砂屋尚有75件未拆除，其中達停止使用標準的海砂屋共計53案。

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工務局表示，對於符合停止使用的海砂屋，工務局在5月10日首次召開審查會議，擇定淡水2海砂屋社區為優先執行對象，20日開出第一槍，依條例對社區發出勸導函。

工務局長詹榮鋒說，根據勸導函，預計自6月中旬進入停用程序，將依裁罰基準限期住戶3個月至6個月搬離，違者將依自治條例處新台幣5000元以上6萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時得依行政執行法規定停止供水、供電，呼籲住戶間儘速整合重建安全家園。（編輯：李錫璋）1110524

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