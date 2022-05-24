鳳梨銷日船運費時釀褐化 業者截切冷凍延長壽命

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）台僑向農委會反應在日本買到的台灣鳳梨切開已經褐化，農委會今天表示，今年銷日鳳梨海運多花3到7天，薰蒸再2天，上架時鮮度大減而賣相差，部分業者只好賤價出售，因此已有業者嘗試截切冷凍技術來延長銷售期。

農委會國際處副處長林志鴻接受中央社記者電話訪問時說，5月是金鑽鳳梨風味最好時期，不過確實有接獲人在日本的台僑寫電子郵件跟農委會反應，在當地買到的台灣鳳梨，切開已經褐化，恐怕影響商機。

為此，他說，農委會已請駐日代表處、中國生產力中心（CPC）在日本當地的合作組織協助調查，目前所悉，主因是疫情等國際情勢影響下，原本不論內或外銷，從採收到送至消費者手上，前後約有21天的保鮮期，因為今年船期增加3到5天、甚至7天，加上今年運抵日本後，須經薰蒸的量增多，再用掉2天，就共約多用9天。

他進一步說明，採收後送包裝場處理再出貨約2天，通常直航日本海運約4天，若非直航多1到2天，至此就約占去8天；航運抵達、薰蒸完，在日本境內的物流配送也要2到3天；加上前面說的航運最多增加7天、薰蒸多2天；最後在通路架上賣時，已是全程冷藏作業的21天保鮮期的末期，才會出現褐化。

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他補充，同時發現有業者為了減少損失，零售價以每公斤300日圓以下上架銷售，也增加褐化鳳梨流出的可能；目前農委會內部調查作業還要請出口業者提出說明，如果真的以此價格銷售，將取消業者今年申領外銷獎勵金資格，往後也不能申領，藉此阻斷品質受影響鳳梨在日本市場流通。

另外，林志鴻也說，其實今年有業者測試新技術中，先在台灣截切，並經冷凍後出口日本，業者稱可讓銷售期延長至2年之久，且解凍、回溫後的口感跟生鮮冷藏差不多，可藉此拉長鳳梨的銷售期。（編輯：陳政偉）1110524