長榮航空6/23起行李改採計件制 託運額度增加

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長榮航空25日宣布託運行李新政策，已經施行多年的行李計重制將正式走入歷史，6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量。（長榮航空提供）中央社記者余曉涵傳真 111年5月25日

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（中央社記者余曉涵台北25日電）長榮航空開出行李計費方式改變第一槍，長榮航今天宣布行李計重制將正式走入歷史，從6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量。

長榮航空今天發布新聞稿宣布託運行李新政策，已經施行多年的行李計重制將正式走入歷史，從今年6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量，其中皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙將調整為2件，單件不超過32公斤；豪華經濟艙及經濟艙則為2件，每件不超過23公斤，這也是台灣第一家推動全航線託運行李計件制的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，因應國際各主要航空公司的行李政策趨勢，且身為星空聯盟成員，在各盟航相繼將託運行李更改為全面計件制時，長榮航空也將同步調整提供一致性的服務，除了方便所有旅客遵循，也讓全球機場作業人員在服務轉機旅客的行李託運時，作業更加順暢。

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全航線改為計件制後，旅客往返亞洲、歐洲、大洋洲的行李託運額度將大幅增加，長榮航空舉例，以目前經濟艙行李額度為30公斤為例，6月23日全面改為計件制後，每人將可攜帶2件、每件23公斤的託運行李，等同免費行李額度提升到46公斤，增加幅度達1.5倍。

長榮航空說，搭配行李制度，推出全航線「輕省」及亞洲航線「基本」的經濟艙票價，價格優惠且享有1件23公斤的免費託運行李額度外，針對無限萬哩遊鑽石卡、金卡、銀卡會員可額外多1件免費託運行李優惠，也增加會員權益，改制後將從原先不限艙等1件23公斤額度，調整為依照旅客訂位艙等提供額外1件優惠行李額度，另也可善加利用預付超額行李服務，享有9折優惠。（編輯：卞金峰）1110525