駐印度代表處與尼赫魯大學簽署研究協議

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（中央社台北25日電）中華民國駐印度代表處最近與尼赫魯大學（JNU）國際關係學院簽署一項研究合作備忘錄，為雙方國際關係等相關領域的學者增加合作與互動機會。

簽約儀式24日在尼赫魯大學校長室舉行，備忘錄由駐印度代表葛葆萱與尼赫魯大學校長彭迪特（Santishree Dhulipudi Pandit）共同簽字，駐印度副代表陳牧民、秘書蔡人錞、教育組組長陳立穎等人觀禮。

備忘錄預計執行3年，尼赫魯大學國際關係學院每年將派遣教師及研究生赴台研究，也會邀請台灣各大學國際關係相關領域學者前去做2至6個月不等的短期訪學。

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此外，尼赫魯大學國際關係學院也將開設台灣政經社會相關課程，或舉辦以台灣為主題的學術會議，以及共同出版書籍或論文等；未來華語老師或相關領域專家學者也有機會透過這項合作到尼赫魯大學進行短期授課。

尼赫魯大學是印度名校，主要以研究所碩士班及博士班學生為主力，加上因為負有高度社會責任而訂定非常低廉的學費，因此在人文社會科學領域，該研究所向來為不少學生的第一志願。（編輯：林憬屏）1110525