成大、美國南加大兩系簽署合作備忘錄 鏈結國際

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（中央社記者張榮祥台南25日電）成功大學宣布，成大生物醫學工程學系和美國南加州大學監管與質量科學學系今天在線上簽署合作備忘錄，成大醫工系學生未來可望前往南加大學習監管科學，同時取得兩校學位。

成大今天發布新聞稿指出，成大生物醫學工程學系和美國南加州大學監管與質量科學學系簽署合作備忘錄後，成大醫工系學生不僅可望到南加大學習，同時取得成大和南加大雙碩士學位，或同時取得成大學士學位和南加大碩士學位，鏈結國際。

成大、南加大兩系簽訂相關嵌入式研究生課程的合作備忘錄，主要包括雙碩士學位學程：先於成大醫工修畢碩士學分，同時在成大修業期間可線上修習南加大監管與質量科學碩士班部分學分，再赴美國南加大修習至少1年，同時取得成大和南加大雙碩士學位。

至於學士加碩士學位學程，先於成大醫工修畢學士學分，在成大修業期間可線上修習南加大監管與質量科學碩士班部分學分，再赴美國南加大修習至少1年，同時取得成大學士學位和南加大碩士學位。

另外，成大前瞻醫療器材科技中心和南加大監管與質量科學學系也簽訂研究交流互訪協議，雙方可互相派員至對方進行研究與互訪，促進合作交流。

成大表示，監管科學是用來評估和評價產品安全性、有效性和質量的科學和工具，透過獲取和分析足夠數據，指導與批准安全有效的醫藥治療產品、醫療器械、化妝品及確保食品供應安全和營養價值相關的研發、審查、監督和決策的科學。

監管科學不僅對新藥產品研發與測試扮演關鍵重要功能，對醫療材料和器械研發與上市，也扮演不可或缺的角色。

美國南加州大學藥學院監管與質量科學學系是美國歷史悠久與素負盛名的監管科學相關科系，教師和畢業學生在美國與世界各地學術研究界、政府醫療健康管理部門及相關醫藥醫療器材公司，扮演關鍵且重要的角色與功能。（編輯：陳仁華）1110525