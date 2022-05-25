高市6/1起針對特定對象發快篩試劑 約72萬人受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市長陳其邁今天宣布，6月1日起，針對2歲以上未就讀幼兒園學齡前兒童、65歲以上長輩及設籍原鄉原住民等5對象，每人發放2支快篩試劑，預估約有72萬名市民受惠。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，6月1日起，幼兒園、國小學童發放快篩試劑，另2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童、65歲以上長輩、設籍桃源、那瑪夏及茂林區的原住民也將由里長發放每人2支快篩試劑。

陳其邁說，預估約有72萬名市民會拿到2支快篩試劑，主要是減少小孩及長輩群聚感染，而原鄉因距離醫療院所較遠，更需要及早診斷與治療。

中央宣布26日起，快篩陽性經醫師診斷後確診，高雄市因此設立29處社區檢查站，其中包括原本的同盟公園、高雄展覽館等社區篩檢站，及高醫、高雄榮總、高雄長庚、義大癌治療醫院、阮綜合等院所的戶外門診區。

陳其邁說，醫療院所外若掛有藍黃色布條，並寫明確診快篩陽特診、抗病毒藥物合約院所等字樣，就表示可進行判定快篩陽性確診診療及取藥或開立處方。

教育局長謝文斌說，5月30日結束遠距教學後，將安排校園接種疫苗，初步已排好至少11所學校，會陸續增加。另滿12歲小六生、滿18歲高三生或國三生，仍會安排在校施打，不必奔波，畢業典禮結束後也會繼續在校接種。

至於疫情會否影響暑假或延長遠距教學？陳其邁說，今天晚上會召開專家會議討論，相關政策議題會在明天宣布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄醫學大學附設醫院醫師李敏生也在記者會上提醒，兒童腦炎重症前驅症狀包括體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、抽搐、步態不穩等，出現這些症狀應住院或立即轉診至COVID-19重症責任醫院治療。

衛生局簡任技正潘炤穎說，扣除境外移入、系統重複通報等179例，高雄市今天新增9613例確診，隔離陰轉陽2151例、外縣市旅遊史134例、密切接觸者7061例、新案疫調中267例，其中職場、同住家人、餐飲娛樂場所等確診人數增多。（編輯：謝雅竹）1110525