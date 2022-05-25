早安世界》四方安全對話峰會關注中國 拜登保台發言成焦點
四方安全對話峰會關注中國 拜登保台發言成焦點
美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」國家的領導人24日表態反對任何「以武力改變現狀」的企圖。4國代表團與媒體多把焦點擺在美國總統拜登23日願以武力保台的發言，拜登被問到相關問題時表示，美國對台政策並未有任何改變。4國未來5年有意在印度太平洋地區提供超過500億美元的投資與支援，同時宣布一項被認為是要加強監控中國行徑的海事監督倡議。首次參與會談的澳洲新任總理艾班尼斯批評中國兩年前對澳洲出口商品課徵高額關稅，並證實接獲中國國務院總理李克強祝賀勝選的賀函。（看完整報導）
拜登訪東北亞舉行四方會談 中俄軍機飛臨日韓周邊空域
日本防衛省表示，中國空軍及俄羅斯軍方總共4架轟炸機24日共同編隊繞行日本領空以外的周邊空域，日本的航空自衛隊戰機緊急升空因應、警戒監視。韓國媒體也報導，數架中國及俄國軍機數次進入韓國東部的防空識別區，分析指出，美國總統拜登這次亞洲行宣布成立「印太經濟架構」，並出席在日本舉行的四方安全對話，都被認為是為了牽制中國，中俄可能是故意選在此時進入韓國防空識別區進行軍演。（看完整報導）
法德等國首次明言挺台入世衛 吳志中：挺台風潮已然成形
第75屆世界衛生大會23日進行第2天議程，法國首次在WHA點名聲援台灣，呼籲世衛讓台灣以觀察員身分參與討論。台灣駐法國代表吳志中表示，這是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接發聲相挺，意義非凡。他說，過去法國還是會在意中國的反應，但這兩年的COVID-19疫情與俄烏戰爭帶來許多改變，加上中國處理疫情的窘境，都導致法國決定改變策略。德國也是首次直接提到台灣，立陶宛、捷克和盧森堡更是如此。吳志中說，身為歐盟輪值主席國的法國帶動各國，支持台灣參與國際組織的風潮已然成形。（看完整報導）
輝瑞兒童疫苗北市開放預約15分鐘額滿 研議加開量能
台北市第13期疫苗預約平台24日啟動，提供7232劑輝瑞兒童疫苗量能，不到15分鐘便預約額滿，引發家長抱怨。台北市副市長蔡炳坤說，將進一步討論是否加開預約量能。蔡炳坤表示，5到11歲輝瑞兒童疫苗的意願書已回收超過1萬9800多名學生，其中1萬107人、約51%願接種，又以校園接種意願最高。（看完整報導）
台股上沖下洗嚇退散戶 4月證券劃撥存款驟減945億
美國聯準會頻頻釋出偏鷹派的信號，台北股市劇烈震盪，散戶信心潰堤。中央銀行24日公布4月證券劃撥存款餘額暴跌至新台幣3兆46億元，較3月驟減945億元，減少金額創近12年新高紀錄。（看完整報導）
新法規定計程車客運業應為旅客投保責任險 明年生效
立法院會24日三讀通過修正公路法部分條文，明定計程車客運業應投保旅客責任保險，未依規定投保者，處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，而計程車客運業投保旅客責任保險條文自修正公布後1年施行。（看完整報導）
北韓稱疫情獲控制 改口不必接種疫苗料不會接受韓美支援
北韓官媒報導，境內COVID-19疫情呈穩定下降趨勢，認為疫情已獲控制；媒體對接種疫苗的立場也從先前「必須接種」改為「不必接種」，預期將不會接受南韓及美國政府的防疫支援。（看完整報導）
斯里蘭卡柴油大漲38%價位創紀錄 民眾排隊數天才加到油
深陷財政困境的斯里蘭卡24日大幅調漲燃料價格，來到創紀錄價位。公共交通普遍使用的柴油價格一口氣調漲38%。國家遭逢獨立以來最嚴重危機，2200萬人口苦不堪言。柴油、汽油價格過去6個月已分別上漲230%、137%。由於供給不足，排隊加油的駕駛人有時得等上好幾天，才加得到油。（看完整報導）
歐盟執委會主席：俄國以糧食供給為武器影響全球
歐盟執委會主席范德賴恩24日表示，俄羅斯在利用糧食供給作為影響全球的武器，入侵烏克蘭的俄軍沒收占領區的糧食庫存和機具，在黑海的俄國軍艦則封鎖滿載小麥及葵花籽的烏克蘭出口貨輪。美國「馬薩爾科技」公司衛星影像顯示，兩艘懸掛俄國旗幟的散裝貨輪泊靠疑似港口的糧倉設施旁，烏克蘭穀物從輸送帶流入敞開的貨艙中。（看完整報導）
做酸酸防冠冠 中國核酸檢測變兒歌引發爭議
中國社群平台微博上，近日有不少網友轉發有關推廣做核酸檢測的兒歌，歌曲灌輸孩童「做酸酸（核酸）、防冠冠（新冠）」，網友認為這種宣傳太弱智，呼籲「救救孩子」。（看完整報導）
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