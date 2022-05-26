教育人員退撫審議 全教總籲公保與退撫所得脫鉤

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（中央社記者陳至中台北26日電）立法院目前正在審議教育人員退撫新制，全國教師工會總聯合會今天呼籲，應將公保與退撫所得脫鉤分計，讓新舊制人員都能領取本就屬於他們的雙層年金。

全教總在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，為保障公部門受雇者權益，政府應嚴肅面對退撫基金潛藏債務，對財務缺口研議撥補機制，同步推動對退撫基金增額撥補的立法。他說，越早進行撥補，政府壓力相對越小，現在啟動撥補，就是國家負起最後支付責任的落實與開始。

全教總指出，按照目前規劃，新制人員未來退休可領到公保年金與退撫新制的月退休金，相較之下，目前已退休及現職人員在年改方案下，卻無法領取公保年金給付，讓不同制度之間更添紛擾。

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全教總呼籲取消上述的「年改天花板」，公保與退撫是兩個互相獨立的共同基金，財務收支、管理運營與給付都互不隸屬。退休人員本就應該同時領取「基礎年金」與「職業年金」兩筆年金，卻在之前的年改方案下，硬是被混為一談，以所得替代率限制領取上限，剝奪退休公教人員領取公保年金的基本權利。

全教總建議立法院同步修法，讓公保與退撫所得脫鉤分計，未來不分世代與新舊制的公教人員，都能領取本來就屬於他們的雙層年金。（編輯：管中維）1110526