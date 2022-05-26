華夏科技大學傳爭取合併 北醫大：從未討論過

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（中央社記者陳至中台北26日電）華夏科大傳將校產捐贈台科大，校方今天表達震驚與憤怒，部分媒體報導華夏科大教職員傾向與台北醫學大學合作。北醫大校方今天晚間澄清，從未討論過兩校合併。

台灣科技大學學生會25日在社群網站臉書（Facebook）發文指「本校擬依退場條例接收華夏科大」，引發華夏科大不滿，主任秘書鍾國強上午告訴中央社記者，華夏科大不是私立高級中等以上學校退場條例規範的預警校或專案輔導校，「台科大憑什麼要接收華夏科大？」校方除緊急會議討論，也要求台科大嚴正澄清。

部分媒體報導，華夏科大校方和教職員生爭取與台北醫學大學合併，兩校科系差異大，工作權才會受保障。

台北醫學大學今天晚間發出聲明指出，學校內部及董事會從未討論過華夏科大合併，並強調合併過程與法規，都會遵守教育部相關規定。

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北醫大校方指出，北醫大以醫學專業領域為發展主軸， 強調以「醫學教育為本，生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」為定位，尋求永續發展，並邁向國際一流醫學大學。

北醫大於民國110年曾爭取入主康寧大學（前身為康寧護專）董事會，朝兩校合併邁進，並在教育部的推選小組選舉中勝出。不過後來康寧原董事會向法院提出抗告成功，回復董事資格，相關法律案件仍在進行中。（編輯：陳政偉）1110526