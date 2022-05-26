華夏科大要求澄清接收說 台科大致歉

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（中央社記者陳至中台北26日電）華夏科大今天說，震驚與憤怒台科大學生會片面指台科大將「接收」華夏科大。台科大校方今天稍晚表示，造成華夏科大校譽損失，表達萬分歉意，希望獲得諒解。

台灣科技大學學生會25日在社群網站臉書（Facebook）發文指「本校擬依退場條例接收華夏科大」，引發華夏科大不滿，主任秘書鍾國強上午告訴中央社記者，華夏科大不是私立高級中等以上學校退場條例規範的預警校或專案輔導校，「台科大憑什麼要接收華夏科大？」校方除緊急會議討論，也要求台科大嚴正澄清。

台科大稍晚以文字回應媒體指出，學生會所釋出的訊息，事先並未與華夏科大溝通與徵詢相關意見，造成華夏校譽損失與全校師生譁然，「台科大特此表達萬分歉意」。

台科大解釋，學校校地發展受限，不排除任何尋求學校發展的機會，適逢私校退場條例通過，因而覺得有契機。曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作的可能性，但尚未得到任何承諾。

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台科大指出，目前這項議題是先提到行政會議、校務發展委員會討論，目的是要在校內得到共識，在確保學生優質教育、保障教師同仁工作權，創造三贏局面的原則下可以進行推動。

台科大強調，完全尊重華夏科大，未來若有任何合作契機，一定秉持開放心態誠意溝通，兩校共同研議，結合雙方產研軟硬體能量合作轉型，共同為技職教育努力。 「此訊息對華夏科大所造成之傷害，再次在此致歉並期獲得諒解。」（編輯：管中維）1110526