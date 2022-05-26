華夏科大要求澄清接收說 台科大：僅非正式討論

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（中央社記者黃旭昇、陳至中新北26日電）華夏科大今天說，震驚與憤怒台科大學生會片面指台科大將「接收」華夏科大，要求台科大澄清；台科大說，曾在非正式場合與華夏科大談到合作可能性，未得到任何承諾。

國立台灣科技大學學生會25日在社群網站臉書（Facebook）發文指「本校擬依退場條例接收華夏科大」，華夏科技大學校長陳錫圭26日一早召集校內幹部開會。

華夏科大主任秘書鍾國強上午告訴中央社記者，校方完全不知，也從未討論過這件事，董事會沒告知過校方，不曾與教職員、學生等溝通。

鍾國強說，校方獲悉媒體報導後，震驚、生氣及無法諒解，「連我主任秘書都不知道學校要被接收，等於讓華夏科大毀了」，對教職員與學生情何以堪，究竟從何說起？

鍾國強表示，校方目前正常招生，不是私立高級中等以上學校退場條例規範的預警校或專案輔導校，「台科大憑什麼要接收華夏科大？」校方除緊急會議討論，也要求台科大須嚴正澄清。

台科大以文字回應媒體表示，校地發展受限，不排除尋求任何學校發展機會，適逢立法院通過私校退場條例而有些契機。

台科大說，目前先提送議題到行政會議、校務發展委員會討論，校內尋求共識，在確保學生優質教育、保障教師同仁工作權原則下推動，期望藉這機會強化台灣技職教育優質發展，建立合作典範。（編輯：李明宗）1110526