華夏科大校產傳捐台科大 教育部：現為徵詢意願

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（中央社記者陳至中台北26日電）台科大學生會昨天深夜在臉書（Facebook）發文指出，華夏科技大學未來若走向解散清算，剩餘財產將捐贈台科大，並由後者協助安置教師，兩校並非合併，華夏學生擬原校畢業。教育部技職司長楊玉惠表示，目前停留在意願徵詢階段。

台灣科技大學學生會昨天深晚在臉書專頁貼文指出，在台科大24日的行政會議及25日的校務發展會議，校方提出擬接收華夏科大校產，爭取在校務會議中通過。華夏科大最快112學年度停招，原有約2200名學生，將以「原校畢業」安置，教師除依法給予離退金外，擇優由台科大聘用。

台科大學生會聲明，對上述方案表示「原則支持」，但也呼籲校方適時舉辦公聽會，在資訊透明與共識下進行。

楊玉惠今天上午接受中央社記者電訪表示，確實有收到台科大、華夏科大雙方提出相關訊息，不過目前只停留在「意願上的徵詢」，還沒有進到正式程序。

楊玉惠指出，華夏科大受到少子女化衝擊，近年招生狀況較不理想，但學校財務正常、沒有欠薪。董事會未雨綢繆，擔心後面招生狀況，主動向台科大提出解散清算後捐贈剩餘校產的可能性，並探詢華夏科大教師是否可改由台科大聘為專案教師或約用人員。

楊玉惠表示，2校並非「合併」，華夏科大學生擬原校畢業，領華夏科大的畢業證書，教育部現階段尊重2校依校內程序溝通。

全國私校工會今天發出新聞稿指出，華夏科大董事會如果沒有經過校內充分溝通、與師生獲得共識，就由台科大片面宣布「接收」，可能傷害華夏科大師生情感，也衝擊今年的招生，造成教職員恐慌。

私校工會表示，台科大是否要「接收」華夏校產，不是華夏科大董事會或台科大說了算，仍應善盡與教職員生溝通。私校工會不認同台科大在華夏科大財務尚可的情況下，公開為華夏科大「送終」，作法相當粗暴。

中央社記者詢問台科大、華夏科大相關單位，目前暫未獲得正式回應。（編輯：戴光育）1110526