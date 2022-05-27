徐耀昌下午迎白沙屯媽祖回宮 晚間宣布確診

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天下午回宮，縣長徐耀昌到場恭迎，不料晚間透過臉書宣布「阿昌哥確診了」，目前有輕微咳嗽、喉嚨痛，將展開7+7天居家照護。

徐耀昌晚間8時許在臉書粉絲專頁「徐耀昌加油讚」貼文表示，因為司機傳出確診，今天發現自己也有輕微咳嗽症狀，自行快篩呈陰性，但為求慎重還是到醫院進一步評估採檢，「剛剛報告出來，證實確診了」。

徐耀昌指出，目前有輕微咳嗽、喉嚨痛，但身體狀況很好，因有先前居家隔離過的經驗，準備好電腦等相關設備，這幾天將在家辦公，對外行程部分，則請副縣長和秘書長代理。

他也表示，將展開居家照護7+7天，也做好和病毒共存的準備，接下來，若身體狀況允許，會透過電話或視訊掌握相關縣政，也要求縣府團隊各項縣政、防疫工作不受影響。

徐耀昌今天上午曾出席一場企業捐贈復康巴士記者會，下午也親自參加白沙屯拱天宮媽祖進香回宮入廟儀式，全程均有配戴口罩。（編輯：張銘坤）1110527