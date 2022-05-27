更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情1/300

徐耀昌下午迎白沙屯媽祖回宮 晚間宣布確診

2022/5/27 21:03（5/27 21:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣長徐耀昌（前中）27日下午親自參加通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回宮入廟儀式，全程均配戴口罩，不料晚間透過臉書宣布確診，將展開7+7居家照護。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日
苗栗縣長徐耀昌（前中）27日下午親自參加通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回宮入廟儀式，全程均配戴口罩，不料晚間透過臉書宣布確診，將展開7+7居家照護。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天下午回宮，縣長徐耀昌到場恭迎，不料晚間透過臉書宣布「阿昌哥確診了」，目前有輕微咳嗽、喉嚨痛，將展開7+7天居家照護。

徐耀昌晚間8時許在臉書粉絲專頁「徐耀昌加油讚」貼文表示，因為司機傳出確診，今天發現自己也有輕微咳嗽症狀，自行快篩呈陰性，但為求慎重還是到醫院進一步評估採檢，「剛剛報告出來，證實確診了」。

徐耀昌指出，目前有輕微咳嗽、喉嚨痛，但身體狀況很好，因有先前居家隔離過的經驗，準備好電腦等相關設備，這幾天將在家辦公，對外行程部分，則請副縣長和秘書長代理。

他也表示，將展開居家照護7+7天，也做好和病毒共存的準備，接下來，若身體狀況允許，會透過電話或視訊掌握相關縣政，也要求縣府團隊各項縣政、防疫工作不受影響。

徐耀昌今天上午曾出席一場企業捐贈復康巴士記者會，下午也親自參加白沙屯拱天宮媽祖進香回宮入廟儀式，全程均有配戴口罩。（編輯：張銘坤）1110527

延伸閱讀
白沙屯媽祖進香回鑾 換乘8人大轎返拱天宮安座台灣疫情升溫防疫排名直直落 陳時中：必經之路陳時中：本土疫情處高原穩定期 至少再持續2週柯文哲照顧確診兒女換隔離處 家中累計3人染疫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀