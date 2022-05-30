中和2歲童父盼還真相 侯友宜：竭盡所能挽生命

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中和2歲男童確診病逝，男童父親盼還原真相；新北市長侯友宜（前右）30日表示，每一條生命都是寶貴，都會竭盡所能來挽回寶貴生命。圖為侯友宜上午到新北市議會市政總質詢。中央社記者王鴻國攝 111年5月30日

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（中央社記者王鴻國新北30日電）中和區有2歲男童因確診重症搶救仍不幸死亡，引起社會關注，男童父親在臉書發文盼還原真相；新北市長侯友宜表示，每一條生命都是寶貴，都會竭盡所能來挽回寶貴生命。

這名2歲男童在這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治，男童父親今天在臉書發文說明充滿自責的沉痛心情。

男童父親表明已寄交政府公開資料申請書給新北市政府和衛福部疾病管制署，「我也希望這些政府機關之間的橫向聯繫、處置流程等等，可以被公開，給我們一個真相」。

侯友宜上午到新北市議會市政總質詢接受媒體聯訪，針對2歲童父親的還原真相訴求表示，在疫情期間，每一條生命都是寶貴，都會竭盡所能來挽回寶貴生命，不要讓遺憾的事情發生。

民進黨籍議員廖宜琨、周雅玲、鄭宇恩及鍾宏仁等多人質詢時，都要求侯友宜說明2歲童「消失的81分鐘」救護過程及態度，侯友宜重申上述說法。

衛生局長陳潤秋表示，在當時的那個時間點，已有說明時序，依傳染病防治法，當時確診的居家隔離有送醫規範，後來，中央已有改了相關指引。

消防局長黃德清也表示，救護案是不可能拒絕家屬的，但載送上都是依中央當時的指引，確診個案送醫一定要有一定程序，中央後續也改變了指引。（編輯：方沛清）1110530