中和2歲童父討苦等81分鐘真相 陳時中：可調錄音

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）中和2歲男童染疫病逝，其父控訴打4通電話等了81分鐘才坐上救護車，要求公開消失的81分鐘。指揮中心指揮官陳時中今天說，1922有錄音存檔，會保留一年，民眾可調閱。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，兒童確診病逝消息受關注，一名新北市中和區2歲男童在4月中旬確診後突發重症，於4月19日凌晨離世，其父昨天在臉書（Facebook）發文，質疑通報送醫過程延誤，孩子等了81分鐘才坐上救護車，要求相關單位公開真相。

面對男童父親的訴求，陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，相關調查由當地衛生單位進行，案件中與中央相關的是1922專線，1922都有錄音，存檔會保留一年，開放民眾調閱，只要帶著本人證明文件申請，即可取得錄音檔。

接種疫苗可降低重症、死亡風險，國內開放5至11歲兒童施打疫苗，台北市規劃6月6日學校恢復實體上課，家長擔憂孩子打完疫苗14天才有抗體，媒體詢問指揮中心是否建議緩一緩。陳時中說，等接種滿14天再開課，不見得有絕對必要，需要考量受教權，相信教育單位會做出最妥當決定。

各界研判台灣這一波本土疫情能否擺脫高原期的關鍵是端午連假，陳時中坦言，對人潮流動較多的端午連假又愛又怕，擔心人流造成染疫大增，添加醫療負擔，但如果希望恢復正常生活，必須到透過疫苗及自然達一定染疫率，保護力才會增加。

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本土疫情持續在高原期，快篩試劑需求未減。據統計，今天共有4916家機構可販售快篩實名制，共可販售111萬8443人份，截至中午12時共有15家完售，賣出2萬8265人份；快篩實名制實施以來，累計賣出948.1萬人份、相當於超過4740.9萬劑快篩試劑。

有專家建議有症狀者，透過鼻咽及扁桃腺快篩「雙採」提升靈敏度。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這是引用加拿大研究，針對1400案例以棉棒進行鼻子和喉嚨採檢，檢測敏感度可從原來「單採」的68%增至88%以上，不反對成人嘗試，但兒童仍建議鼻咽採檢即可。（編輯：管中維）1110530