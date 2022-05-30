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擴大通路 逾6400家7-11康是美將開賣唾液快篩

2022/5/30 19:31（5/30 19:58 更新）
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統一超商跟康是美宣布，31日晚間起，將陸續在超過6400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」。（中央社檔案照片）
統一超商跟康是美宣布，31日晚間起，將陸續在超過6400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）統一超商跟康是美今天宣布，自5月31日晚間起，將陸續在超過6400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每劑售價新台幣175元，限量25萬劑，售完為止。

統一超跟康是美於5月14日起，分別在雙北少數指定門市開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」跟「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，現因發揮採購優勢，擴大唾液快篩的販售通路。

統一超跟康是美今天發布新聞稿指出，統一超自5月31日晚間起，在超過6000間有藥商執照許可的指定門市，限量開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」；康是美於6月1日起，在約400間門市也加入開賣行列，每劑售價175元，數量有限，售完為止。

為便利民眾查詢，統一超在OPENPOINT APP推出「防疫補給站」專區，除提供快篩試劑數量查詢外，更有口罩、防疫用品、保健品共4大類別，可一鍵查詢鄰近門市相關商品項目及數量（以各門市實際可販售數量為準）。（編輯：黃國倫）1110517

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