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快篩試劑2/50

大型連鎖藥局通路 增加唾液快篩販售量

2022/5/22 18:50
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）除大型連鎖藥局外，零售通路陸續加入販售唾液快篩行列，隨著到貨量持續擴增，幾家大型連鎖藥局表示，因應消費者需求已加大販售量，盡量滿足市場需求，也有業者取消限購量。

COVID-19疫情嚴峻，民眾家用快篩試劑需求居高不下，尤其唾液快篩更搶手，每每一開賣就完銷，繼杏一、大樹、丁丁、佑全等連鎖藥局搶先開賣後，7-11、康是美及萊爾富隨後加入開賣行列，都造成大批排隊搶購人潮，許多民眾反應還是不容易買到。

杏一藥局表示，上週五及週六都陸續有進貨，不再限量購買，目前幾乎都已完銷，將持續加大唾液快篩販售量，預計24日會再進貨，考量不要讓民眾排隊群聚，目前採取貨到就賣的策略，沒有特定開賣時間，建議民眾可事先打電話詢問。

大樹藥局表示，全台門市在21日晚間開賣，每店到貨超過1000劑，不限身分人人皆可購買，每人每日最多購買5劑，會員家中有12歲以下小孩者每日可加購5劑，昨天全台灣各店約略平均銷售一半。

丁丁藥局則表示，到貨就開賣，目前消費者購買狀況持續踴躍，不到1小時就賣完。

除了目前市面上的鼻咽快篩試劑外，近期食藥署也核准了唾液快篩的專案輸入，讓民眾可在各大藥局、超商購得。因唾液快篩能免去鼻咽快篩深入鼻腔的不適感，相關話題備受社群熱議。（編輯：黃國倫）1110522

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