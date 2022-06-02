TMS與北流、北藝共同辦學 柯文哲：提供實習機會

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市影視音實驗教育機構（TMS）成立邁入第6年，校長小野今天說，這些年可以用「轟轟烈烈」來形容，很慶幸本屆起將與北流、北藝共同辦學，未來的路應該是條康莊大道。

台北市長柯文哲表示，TMS是台北市首所公立實驗學校，實驗性質就是過程中容易遇到各種挫折，感謝小野撐這麼久，熬過最艱難的前5年，總算撐到北流、北藝上線，提供TMS直接接軌的實習機會，相信以後歲月會輕鬆很多。

柯文哲期許TMS、北流與北藝可以像1492年的哥倫布（Christopher Columbus）一樣，航向不可知的世界，勇敢走下去，讓台北成為亞洲更文明、更漂亮的城市。

TMS今天與台北流行音樂中心、台北表演藝術中心舉辦聯合辦學記者會，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、北流董事長黃韻玲、北藝中心董事長劉若瑀等人出席。

台北市文化基金會董事長、TMS校長李遠（小野）致詞表示，6年前，這所學校在9個月內如同奇蹟般地誕生，他也糊里糊塗地當上校長，沒想到竟然走了那麼久。

小野說，現在看著學生一屆屆畢業、升學或就業，回想當初，真的是慶幸還好有開辦，這6年只能用「轟轟烈烈」來形容，很慶幸一路上驚滔駭浪得到很多人幫忙，接下來還有北流跟北藝加入辦學，未來的路應該是條康莊大道。

北流董事長黃韻玲指出，北流除了大家比較熟悉的表演廳跟文化館，接下來還有產業區、育成中心將開始營運，成為一條生產線，提供TMS從普及入門到專業培訓的多元化課程。

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北藝董事長劉若瑀強調，即便北流、北藝都剛開始起步，仍然千瘡百孔，但孩子的教育不能等，所以今年已經開始接受9名TMS學生參與飛行船線上創藝的無下線學院課程，誤打誤撞成了混齡教學。

小野會後向中央社記者表示，TMS這學年度正在招生中，預計錄取2、30名學生，前兩年招生狀況因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情真的受到打擊，但今年詢問狀況明顯熱烈許多，才剛開始招生已經收到許多報名，滿樂觀的。（編輯：李亨山）1110602