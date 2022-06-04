傳統製品沉重難搬運 電動輔具留住中高齡勞工

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）國內勞動力人口逐漸中高齡化，勞動部銀髮人才中心協助企業導入職務再設計等措施，讓中國製罐金屬公司改善工作流程，避免中高齡搬運沉重製品，成功留住中高齡勞動力。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心發布新聞稿，分享傳統製造業繼續僱用高齡者、開創產業新可能的成功案例。

銀髮人才資源中心指出，中國製罐金屬股份有限公司中有一半以上的員工都在45歲以上，由於製品大多為馬口鐵材料，中高齡員工若要搬運總有些費力，因此在思考如何因應企業裡中高齡比例逐漸增加時，便向銀髮中心申請中高齡者職務再設計計畫，著手改善工作環境。

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銀髮人才資源中心表示，公司後續改善了工作流程及透過輔具雙雙加持，藉由油壓車載運罐身配件在廠區移動，電動式的機器使得中高齡員工不須花費太多體力，就能搬運一箱箱10公斤重的配件至貨車上，減少彎腰節省力氣。

銀髮中心主任余璦君表示，傳統產業裡中高齡比例較多，也是掌握相關技術的重要人才，因此更不可忽視勞工因年齡增長所造成的體力退化，若能以輔具補足，便能維持中高齡勞工生產效率及續航力，銀髮中心能夠提供諮詢與輔導的協助，長期提供銀髮人才就業與企業媒合機會。（編輯：陳政偉）1110604