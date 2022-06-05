新聞工作者齊邁可曾獲艾美獎 申獲台就業金卡

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來自美國的齊邁可（圖）曾獲美國新聞與紀錄片艾美獎肯定，其創作紀錄片也有益提升台灣國際能見度，申獲移民署就業金卡。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月5日

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）來自美國的齊邁可曾獲美國新聞與紀錄片艾美獎肯定，其創作紀錄片也有益提升台灣國際能見度，申獲移民署就業金卡。

移民署今天發布新聞稿表示，來自美國的齊邁可（Mike Chinoy）具有學術研究者、教授、作家和電影製作人等多重身分，其新聞領域上的成就有目共睹。

齊邁可畢業於耶魯大學中國研究學系並取得哥倫比亞大學新聞學院碩士學位後，移民署說，這名常春藤名校高材生就業後便投入熱愛的新聞工作，在美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）工作期間，他選擇移居中個大陸香港以便就近觀察報導自己所熱衷的中國大陸議題。

同時，他後來加入美國有線電視新聞網（CNN）後，也曾擔任CNN北京分社社長，並協助CNN創立香港分社。

移民署說，齊邁可因工作關係常和多國政要面對面訪談，包括北韓前領導人金日成、前香港行政長官（特首）董建華、前美國國務卿鮑爾（Colin Powell）、南韓前總統金大中和菲律賓前總統柯拉蓉（Corazon Aquino等人都曾接受齊邁可專訪，國內總統選舉相關新聞也曾因他而登上CNN頭條。

近半個世紀的新聞工作，齊邁可歷經蘇阿戰爭等許多重大歷史性事件，且曾獲美國新聞與紀錄片艾美獎（傑出單一突發性即時新聞報導獎項）、美國有線電視傑出獎、杜邦－哥倫比亞大學廣播電視新聞獎、皮博迪獎等國際知名大獎。

移民署表示，齊邁可目前以「文化、藝術領域特定專業人才」身分，申獲台灣就業金卡，在新聞領域已樹立標竿的他並未停止記錄歷史的腳步，他身為南加州大學美中學院高級學者，就中國大陸相關議題完成多部紀錄片。

其中，紀錄片「融冰－變動的中國與台灣關係（The Thaw：Taiwan and China’s Changing Relationship）」透過兩岸經貿往來的角度，講述台灣如何藉由技術及資本優勢，並結合中國大陸的人力資源，在全球市場展現競爭力，經分享至Youtube影音平台後，獲得近5萬次點閱，有助提升台灣國際能見度。

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移民署表示，為強化延攬外國專業人才，簡化申請工作和居留程序，以增加外國人長期留台誘因，並完備其家庭團聚及社會保障需求，國家發展委員會協同移民署等相關部會推動「外國專業人才延攬及僱用法」，並自民國107年2月8日施行，台灣就業金卡也於同日上路，是1張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件。

此外，110年10月25日修正實施上述法條，進一步簡化延期申請流程及增加利多，使符合條件就業金卡持有人享有自由尋職、租稅減免、探親簽證、申請永久居留，以及加入全民健保等5大優惠權益，建構更友善工作及居留環境，吸引外國專業人才來台、留台。（編輯：張銘坤）1110605