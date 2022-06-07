基隆城市博覽會限定台鐵便當 港都咖哩排骨當主菜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022城市博覽會將於10日在基隆登場；台鐵與基隆市政府合推限定版台鐵便當，代表基隆經典味道的「港都咖哩排骨」為主菜，連續10天、每天供應100個，每個售價新台幣120元。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）「2022城市博覽會」將於10日在基隆登場。台鐵與基隆市政府合作推出限定版台鐵便當，代表基隆經典味道的「港都咖哩排骨」為主菜，連續10天、每天限量供應100個。

台鐵今天發布新聞稿表示，「2022城市博覽會」限定版台鐵便當，由台灣第一個取得義大利慢食大學碩士學位的食材達人徐仲設計，以代表基隆經典味道的「港都咖哩排骨」作為主菜，再由台鐵七堵餐務室製作。

「2022城市博覽會」限定版台鐵便當將於10日至19日在台鐵基隆火車站台鐵便當販賣店（南站），每天上午10時30分起限量販售，每天供應100個，每個售價新台幣120元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台鐵指出，日治時期起，基隆為台日海運交通的門戶，日本咖哩也輾轉傳入台灣，並逐漸融入基隆當地的飲食中，「2022城市博覽會」限定版台鐵便當就以咖哩為主題，在台鐵經典排骨製程中添加咖哩粉作為醃料及滷製醬汁，並採用基隆在地魚漿製成的特產「吉古拉」及「豆干包」作為配菜。

「2022城市博覽會」限定版台鐵便當的腰帶圖案，邀請圖文作家米力操刀，以手繪插圖勾勒出「基隆嶼、漁船、港口」等意象，讓便當從食材到包材都洋溢港都風情。（編輯：張雅淨）1110607