海保署盤點海洋生態系碳匯量 邁向2050淨零碳排

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）全球氣候暖化日益受重視，海保署108年起盤點台灣沿海紅樹林、海草床、鹽沼等海洋生態系分布地點跟面積，估年底前完成相關碳匯量調查、保育，朝2050淨零碳排目標邁進。

全球氣候暖化、氣候調節日益受到重視，海洋保育署近年針對具有強大碳匯功能的海草床、紅樹林、鹽沼及珊瑚礁等海洋生態系，進行相關監測調查、保育及復育行動，以期達成2050淨零碳排目標。

海保署今天下午發布新聞稿指出，108年度起陸續盤點台灣沿海重要碳匯生態系（紅樹林、海草床及鹽沼）分布地點與面積；為達成2050淨零碳排目標，預計今年將完成這三大生態系統碳匯量評估，同步展開澎湖地區海草移植試驗，期藉由海草復育改善海域棲地環境，增加海洋碳匯量貢獻。

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海保署表示，紅樹林、海草床、鹽沼等沿岸生態系統蘊藏龐大碳封存潛力。據民國108年以來調查，國內紅樹林面積約680.7公頃、海草床約25.3公頃、鹽沼約187.39公頃，藉由持續調查三大生態系統碳吸收與儲存量，以及土壤溫室氣體排放量等，將可初步了解台灣紅樹林、海草床及鹽沼碳匯量，以利淨零排碳目標規劃。

此外，海保署今年度起也和澎湖池西灣海域與行政院農業委員會水產試驗所合作，針對去年已栽植復育的珊瑚礁體周邊，適合海草生長的沙質海域，進行50平方公尺的卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草等種類海草栽植試驗，將持續監測生態變化情形，視情況擴大海草復育面積。（編輯：陳仁華）1110608