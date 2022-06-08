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中華電投資本土影視 「我願意」前進國際影展

2022/6/8 16:46
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（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信今天宣布，投資本土影視戲劇「我願意」並成功推向國際重要影展舞台，助攻國內影視產業再下一城，近期將參與韓國釜山國際電視節。

「我願意」由金鐘編劇吳洛纓、「角頭-浪流連」導演姜瑞智共同執導，並於金馬影展公開放映；此外，繼入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」並在當地世界首映後，近期將參與韓國釜山國際電視節（Busan Contents Market）。

「我願意」將於今年夏天於中華電信MOD、Hami Video獨家首播。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信積極投入MOD及Hami Video數位影音平台的經營與擘劃，不斷挹注戲劇好片，提供客戶影視娛樂。「我願意」為中華電信參與投資，首部躍上國際舞台的戲劇影集，在編導、演員與製作上都極為出色，未來將在中華電信MOD、Hami Video首播，預料將可再度刷新台劇收視率高峰。

中華電也期待與合作夥伴持續攜手將本土戲劇推向國際舞台，嶄露台劇的獨創實力。

原創台劇「我願意」是中華電信繼投資公視旗艦大戲「牛車來去」、首部電影投資案「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版後，再次參與本土戲劇的拍攝，該劇由金鐘視帝姚淳耀與炎亞綸（吳庚霖）雙男主角演出，預計在今年7月底於MOD、Hami Video與劇迷見面。（編輯：張良知）1110608

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