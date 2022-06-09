齊柏林逝世5年 基金會6/10公益播放「看見台灣」

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「看見．齊柏林基金會」9日表示，為紀念空拍紀錄片導演齊柏林逝世5週年，10日晚間將公益播放「看見台灣」紀錄片。圖為看見台灣經典畫面「玉山頂上原聲童生合唱團」。（齊柏林基金會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月9日

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）「看見．齊柏林基金會」紀念齊柏林逝世5週年，10日晚上7時30分將於臉書粉絲頁公益播放「看見台灣」紀錄片；齊柏林紀念攝影展將於台北Gallery 101藝廊，於10日舉辦至7月15日。

「看見．齊柏林基金會」今天表示，齊柏林自1990年投入空中攝影，拍攝題材有台灣地景、河流、生態，並向社會大眾提倡環境保護。2013年以「看見台灣」空拍紀錄片締造影壇佳績，引發環境議題熱潮，並帶動台灣環境運動快速推展。

基金會表示，齊柏林曾說，紀錄片是他送給全台灣人的禮物，希望讓更多人從不一樣的視角與高度認識家園。他於2017年6月10日，搭凌天航空直升機在拍攝代表作「看見台灣」續集的空中勘景途中，於花蓮縣豐濱鄉山區墜機殉難，享年52歲。

基金會決定10日晚上7時30分在臉書Facebook「齊柏林的飛閱台灣」粉絲專頁，線上免費公益播放「看見台灣」，希望再度喚醒全民環保意識。

另外，齊柏林25年空拍歷程中，為台灣土地留下10萬張傳統正片、50萬張數位照片及1000小時影片素材等大量影像資源，成為彌足珍貴的人文資產。基金會10日起也將在台北101的Gallery101藝廊，舉辦多幅經典空拍作品的紀念攝影展。

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基金會說，透過莫拉克風災、九二一地震等天災重創台灣及人為破壞國土的影像，希望讓觀眾真實地感受到台灣土地與環境正面臨的危機，盼凝聚「看見台灣，守護家園」、珍惜土地的共識。

基金會表示，齊柏林的精神並未消逝，反而啟發許多人以空拍機持續記錄台灣，號召有志之士10日至12日上傳台灣地景的空拍影片，至臉書社群或影音YouTube平台，向齊柏林的精神致敬，也一起關懷台灣土地，透過每個人的視野，讓更多人看見攜手記錄台灣，守護家園的成果。（編輯：李錫璋）1110609

為紀念導演齊柏林逝世5週年，「看見．齊柏林基金會」10日起將於台北Gallery101藝廊辦紀念攝影展。圖為看見台灣經典畫面「屏東恆春梅花鹿」。（齊柏林基金會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月9日

「看見．齊柏林基金會」9日表示，為紀念空拍紀錄片導演齊柏林逝世5週年，10日起於台北Gallery101藝廊辦紀念攝影展。圖為看見台灣經典畫面「台東蘭嶼划拼板舟」。（齊柏林基金會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月9日