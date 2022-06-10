急性心肌梗塞又確診 醫師穿三層防護衣救回患者

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義長庚醫院日前接獲一名急性心肌梗塞病患，手術前發現他確診COVID-19，醫師只好著無菌衣、鉛衣、隔離衣，關空調做心導管，視野與操作設備都受影響，仍克服困難，將病患從死神手中救回。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019 冠狀病毒疾病），醫院制定「新冠肺炎患者急性作業流程」並且定期演練，近日遇到確診又急性心肌梗塞的病患，按照流程順利救回患者，也保護醫護人員的安全。

心臟內科醫師王博章告訴中央社記者，急性心肌梗塞病患是60多歲的蔡先生，日前突然感覺胸口悶痛、冒冷汗、暈眩想吐，到院急診檢查後研判為急性心肌梗塞，需接受緊急心導管手術，執行PCR篩檢陽性確診，醫療團隊立即啟動相關作業流程，安排專用電梯直達心導管室搶救。

王博章說，當時穿隔離衣、無菌衣跟防輻射鉛衣（約5公斤重），同時關空調執行手術，真的是大汗淋漓，緊急幫病人裝心臟1支支架處理心肌梗塞，手術成功，目前病人已恢復健康，預定近期出院。

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王博章說，心肌梗塞會造成心臟組織永久受損壞死，嚴重時甚至休克或心臟衰竭死亡。此次手術真的是與死神賽跑，心導管團隊全身穿著隔離衣進行手術，視野與設備的操作都受到嚴重影響，有賴之前心臟內科、急診醫學科、感染管制師等醫療團隊定期演練，才能順利完成搶救任務。

內科部長鍾昌珉表示，近期本土疫情蔓延，嘉義縣累積確診民眾已超過2萬5000例，嘉義長庚陸續擴增專責病房與專責加護病房約200床，維護在地鄉親健康安全。（編輯：屈享平）1110610