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補習班、安親班暑期防疫 配發118萬劑公費快篩

2022/6/11 15:46
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（中央社記者陳至中台北11日電）中小學暑假將到，許多家長會把孩子送到補習班、安親班，行政院協調中央流行疫情指揮中心，共配發118萬劑快篩給各縣市，依照師生人數規模分配，作為暑期防疫備用資源。

教育部今天發出新聞稿，針對全國1萬7514家合法立案的補習班、兒童課後照護服務中心（安親班），依照各班規模大小，一次性配發40到200劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）公費快篩試劑，全國合計118萬劑。

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這些快篩試劑預計6月13日起陸續寄送到各縣市40所配發據點學校，6月15日到7月15日（學校上班日）開放補習班負責人或以委託書指派專人，持立案證書影本及身分證明文件領取。位處偏遠、不方便親領的補習班，可與相關窗口聯繫，將協調直接寄送。

教育部指出，師生上課、上班期間身體不適，有疑似感染COVID-19時，就符合公費快篩的使用原則。業者須自行記錄，撙節使用快篩。（編輯：陳政偉）1110611

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