移工入境檢疫6/15起縮短為3+4 自主防疫期間禁外出工作

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勞動部11日表示，移工入境檢疫縮短為3+4，但4天自主防疫期間仍不得外出工作。圖為日前移工抵桃園機場填寫入境資料。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）配合指揮中心宣布入境檢疫措施15日起改為3天居家加上4天自主防疫，勞動部今天表示，移工同步縮短為3+4，但4天自主防疫期間仍不得外出工作，雇主必須給薪資。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，基於國際、國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將縮短為3天，並進行4天自主防疫，每週限額2.5萬人次。

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠告訴中央社記者，移工入境檢疫將同步縮短為3+4，但考量移工的居檢模式是採共同生活模式，群聚感染風險高，因此後面4天自主防疫期間不得外出工作，但配合政府防疫要求，雇主必須給薪。

根據勞動部統計，截至5月25日止，移工專案引進入境人數共計3萬9670人，其中產業移工3萬5370人、家事移工4300人；國籍以越南1萬4954人最多，其次依序為印尼1萬431人、泰國7785人、菲律賓6500人。（編輯：張芷瑄）1110611