染疫後遺症 中市15家醫院設整合門診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市連續多日本土確診個案全國最多，副市長黃國榮今天在線上防疫記者會中表示，因應確診者康復後可能出現後遺症，共有15家醫院開設染疫康復者整合門診提供服務。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，黃國榮會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案7734例，雖然比昨天減少3607例，但台中疫情仍處於高原期，市民不要掉以輕心。

由於部分確診者在康復後一段時間仍會出現不適症狀，黃國榮說，台中市目前有15家醫院開設「染疫康復者整合門診」服務，讓市民方便就醫；另外，就目前公衛文獻來看，這類患者不會傳染給其他人，也請民眾放心。

衛生局長曾梓展表示，為照護COVID-19染疫康復者身心症狀，健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，中市有台中榮總等15家醫院參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾梓展指出，確診者在解除隔離日起6個月內，如有疲倦、喘、關節痛、胸痛等症狀，可持健保卡、解除隔離證明文件前往醫院就醫，經主責醫師判斷有COVID-19急性感染後徵候群且有整合醫療需求者，將安排整合醫療團隊會診看診。病人當次於整合門診進行醫療服務後，僅需繳交1次掛號費及1次部分負擔。

此外，對於市府採購的一批Flowflex（富樂）快篩試劑有瑕疵，黃國榮說，市府第一時間發現後緊急處理，瑕疵品已全數退還廠商，拿到瑕疵品的市民也可退換，明天起到6月底，全市各區衛生所都提供退換服務。（編輯：孫承武）1110612