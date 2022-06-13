布局疫後出國 旅遊業統計日韓泰超夯

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（中央社記者余曉涵台北13日電）今年下半年可望解封，旅遊業者易遊網統計，已有不少民眾搶先卡位，布局疫後出國，機票搜尋量不斷攀升，短程熱搜3大航點為東京、首爾、曼谷，單日機票營收更已突破8位數。

隨著各國開始與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，台灣也可望在下半年解封，不少民眾近期開始規劃出國行程。

旅遊業者易遊網今天發布新聞稿表示，根據易遊網機票銷售數據，自日韓相繼宣布開放政策後，機票搜尋量不斷攀升，短程熱搜3大航點為東京、首爾、曼谷；受惠長程線與中遠期機票持續熱銷，單日機票營收更已突破8位數。

易遊網指出，票價方面，由於全球通膨加上燃油價格上漲，未來機票成本勢必會增加。

以台灣旅客最喜愛的旅遊地日韓來說，現況查詢下半年機票，日本機票價格較2019年漲幅約3到4成，韓國票價則有6到8成漲幅，但目前航班數尚未完全恢復，票價是否有機會下修，還是得以未來市場供需為準。

易遊網指出，若想預訂下半年熱門節日或是明年過年，建議民眾可提前卡位，並選擇退改規定較彈性的機票方案，可視政策狀況有調整空間。

為搶攻疫後旅遊商機，易遊網推出「線上改票自動化」服務，讓旅客可透過線上操作改票，也規劃日本一二線城市團體包機。（編輯：張雅淨）1110613