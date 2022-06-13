居檢改3+4 觀光局要求防疫旅館核實快篩陰性證明

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（中央社記者余曉涵台北13日電）居家檢疫將縮短為3+4，不過4天的自主防疫需在同一地點，讓防疫旅館管理出現困難。交通部觀光局今天表示，若旅客後4天要外出，須出示快篩陰性證明給防疫旅館，才能出門。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，每週限額2.5萬人次；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

不過根據規定，3天的居家檢疫及4天的自主防疫仍需在同一地點，有防疫旅館業者在管理上覺得窒礙難行。

新北市旅館公會理事長曾美絹今天接受中央社電話訪問時表示，相關規定根本不理想，不論是消毒耗材還是人工管理都會出現問題。

曾美絹表示，現行規定讓旅客的動線可能會有重疊，出現交叉感染問題外，若有檢疫民眾跑出去買酒或去夜店等地方，旅館根本無法可管，且過去規定旅客一經過就要立刻消毒，但後4天旅客在旅館內可自由進出，業者根本無法做到馬上消毒，人力上也無法負荷。

曾美絹認為，應該要規定時間，讓旅客幾點後就不能外出，動線上可能也需要重新規劃，希望相關單位可以講清楚要如何處理，讓業者有所依循。

觀光局回應，今天已開會討論相關議題，原則上若旅客在後4天要外出，必須提出2天內的快篩陰性證明給予旅館業者，才能出門，至於要用什麼方式給予證明，就給各防疫旅館業者決議。

動線方面，觀光局說，雖然說不用完全做到區隔，但防疫旅館必須要加強清潔消毒，至於若旅客出門就未返回防疫旅館，已經違反相關法令，而業者是否有通報責任還要再向指揮中心確認。

另外，觀光局表示，雖然居家檢疫縮短為3+4，但觀光局仍會補助業者後4天每晚1000元的清消費用。（編輯：管中維）1110613