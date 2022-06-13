印度務實語言交流會 學校主管盼早日組團赴台

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（中央社記者林行健新德里13日專電）印度多所學校的主管日前參加一場交流活動，在校園推廣包括華語在內的「務實語言」，希望在台灣防疫措施鬆綁之後，早日組團赴台交流。

這場活動8日在德里舉行，由亞洲社區新聞（ACN）網路主辦，目的是推廣華語、日語及韓語等「務實語言」，有18所中等學校及大學的主管及負責人參加。

中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎受邀與會，他在會中介紹了華語學生團計畫及中小學國際教育2.0計畫，獲得熱烈迴響。

陳立穎今天向中央社記者表示，許多學校的主管在聽取這兩項計畫的簡報後，表示希望在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁後組團赴台。此外，也有印度學校提出希望以合聘方式邀請台灣教師來印度教授華語。

華語學生團計畫旨在鼓勵外國學校籌組學生團到台灣的大學院校華語文中心研習華語及文化。中小學國際教育2.0計畫旨在讓台灣中小學教育更國際化、鏈結全球。

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陳立穎表示，希望雙管齊下，在印度高等學府積極開設台灣教育中心的同時，也促成更多台灣與印度之間的中小學層級交流，讓兩地的教育交流向下紮根。

ACN網路創辦人阿胡加（Sanjeev Ahuja）在會上說，印度學生過去長期跟風學習德、法、義語，但學完後就業機會未明顯提高；但若能學好華語、日語及韓語，獲得在印度的日本、韓國、台灣公司聘請的機會將提高。（編輯：馮昭）1110613