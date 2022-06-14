環境污染動物悲歌再現 巨鱷遭廢棄輪胎繞頸恐致命

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印尼一隻鱷魚被輪胎卡住頸部，許多人嘗試拯救牠但都失敗，隨著牠的體型越來越大，輪胎也越來越緊，讓鱷魚連呼吸都困難。（動物星球頻道提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）動物悲歌再現，野生動物學家格拉特常到世界各地拯救異國野生動物，這回他試圖拯救一隻頸部被機車輪胎卡住的鱷魚，他認為，這隻鱷魚就象徵人類丟棄垃圾對地球造成的傷害。

雖然人類環保意識逐漸抬頭，地球上仍有許多地方面臨嚴重的環境污染，動物則成為首當其衝的受害者。動物星球頻道將於17日晚上8時推出特輯「卡在輪胎裡的巨鱷」，記錄2020年3月這場拯救鱷魚行動。

這次事件發生地點位於印尼帕魯市，4年前有人在帕魯河發現這隻可憐的鱷魚，隨著牠的體型越來越大，輪胎也越來越緊，鱷魚的頸部遭卡住，甚至連呼吸都困難。這隻輪胎鱷魚吸引大批民眾圍觀拍照，許多人嘗試拯救牠但都失敗。

格拉特（Forrest Galante）向當地居民打聽得知，這些鱷魚來自當地一個野生鱷魚園，被經營者遺棄後沒有糧食，於是當地人將鱷魚放入河流裡。後來格拉特找到認識輪胎鱷魚的飼養員賈默，只要賈默呼喚牠的名字就會出現。

在格拉特請託下，賈默跟著他來到較少民眾出沒的第3區河口，嘗試透過賈默的呼喚讓輪胎鱷魚現身。同時在第3區架設更大的鐵籠增加捕獲機會，在居民協助下合力架設陷阱，卻因鱷魚有高度警戒心，遲遲沒落入陷阱。

就在格拉特信心滿滿，認為成功指日可待時，印尼因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始封城，但他不想就此放棄，與印尼國家資源保育局安排一場緊急會議，向當局提供工具與技術，為拯救輪胎鱷魚盡一份心力。

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在執行任務過程中，格拉特發現帕魯河並非良好的棲息環境，河裡與河畔到處堆積垃圾，加上2018年海嘯衝擊造成嚴重破壞，放眼望去到處可見廢棄的輪胎、寶特瓶、塑膠袋等，格拉特猜測鱷魚應該是在覓食過程中，頸部不小心卡在輪胎裡。

垃圾流入河裡，除了危害動物也會影響生態環境，格拉特在居民提供作為誘餌的死羊的內臟裡，發現塑膠、繩索。這些垃圾被山羊當成食物吞下肚，這個殘酷的狀況讓格拉特非常難過，他希望透過此次拯救任務，讓全世界的人明白，人類不能再繼續破壞大自然，也呼籲大家不要任意丟棄垃圾。（編輯：張雅淨）1110614

印尼當地居民合力幫忙野生動物學家格拉特架設新打造的鐵籠陷阱，希望能誘捕頸部卡廢棄輪胎的鱷魚。（動物星球頻道提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月14日