住宿長照機構累計逾3.8萬例確診 616人死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

自今年1月1日至6月12日，住宿式長照服務機構累計3萬8392人確診。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）指揮中心今天表示，自今年1月1日至6月12日，住宿式長照服務機構累計3萬8392人確診，機構就地隔離安置集中照顧者平均開藥率為86%；染疫死亡人數自4月起累計616人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，住宿型機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至6月12日，通報機構間數達1485家，確診住民人數為3萬420人、確診工作人員數為7972人，其中社福機構人數最多、護理機構次之。

衛福部社家署長簡慧娟今天下午在疫情記者會中表示，這波本土疫情自4月起統計至6月12日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有2665人，累計死亡人數616人；6月1日至12日新增死亡人數為264人，護理機構134人最多、社福機構111人次之，長照機構19人、精神照護復健機構無新增死亡。

簡慧娟說，「住宿式長照機構」、「一般護理之家」及「老人福利機構」等住宿式機構確診住民投藥情形近期明顯改善，機構內就地隔離安置集中照護的確診住民投藥比率，從4月的56%提升至86%，即早開立口服抗病毒藥物，有利降低重症發生機率。

據統計，昨天共開1萬2601人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共9881人份、默沙東「莫納皮拉韋」2720人份，今年以來累計開立約21萬1795多人份，包括17萬1048人份倍拉維及4萬0747人份莫納皮拉韋。

有關65歲以上、有其他疾病風險才開立口服藥是否太嚴格，造成死亡率上升，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，台灣給藥條件是經過專家會議多次討論訂定，與國際相比已是相對寬鬆，是否進一步放寬開藥年齡，若有新研究證明為可能風險因子，將提到專家會議討論。

此外，全台專責、負壓病房共1萬4449床、空床6550床、空床率45.3%，其中台北區49.2%、北區52.7%、中區38.5%、南區27.2%、高屏區49.3%、東區54%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4329床、空床率55.7%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2186床、空床率48.2%。（編輯：張芷瑄）1110614

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）