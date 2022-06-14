因應疫情勞動部匡列42億預算 協助畢業青年就業

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（中央社記者張雄風台北14日電）勞動部今天表示，因應COVID-19疫情，將推動4支計畫協助、獎勵畢業青年就業，由就業安定基金匡列預算約新台幣42.15億元，預估受惠人數達15萬人。

勞動部勞動力發展署今天在記者會中表示，配合立法院同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間延長1年，勞動部將推動青年就業獎勵、青年尋職津貼、產業新尖兵及青年就業旗艦等4支計畫。

勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，上述4支計畫將從就業安定基金支出，預算匡列約42.15億元，預估受惠人數達15萬人。

「青年就業獎勵計畫」適用對象為去年10月1日至今年9月30日畢業青年，只要能在今年9月底前就業（或於明年6月底前退役且退役後90天內就業），連續受僱於同一雇主滿90天發給2萬元，受僱滿180天再加發1萬元；統計本計畫去年共有6萬2203人領到獎勵金，平均每人領取2萬7000元。

「產業新尖兵計畫」鼓勵青年參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用10萬元；職前訓練課程期間，均有提供學習獎勵金，一般課程每月可領3000元，如果是國家重點產業、營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領8000元，最長可領取12個月。

「青年尋職津貼計畫」部分，青年於線上完成登錄報名及求職準備即發給2000元，尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務者，每月發給1萬元尋職津貼，至多3個月。陳世昌補充，據統計，約6成5的畢業生在畢業前後2個月內能找到工作，因此設定計畫時間預計8月中旬辦理。

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「青年就業旗艦計畫」則結合企業提供在職訓練機會，以「先僱後訓」方式進行做中學訓練，補助雇主每月1.2萬元訓練指導費。

勞動部表示，以109及110年度應屆畢業青年就業獎勵計畫及尋職津貼計畫為例，截至今年4月底止已有15萬9466名應屆畢業青年受益；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，產業新尖兵、青年就業旗艦等職業訓練計畫，截至今年4月底止已協助7萬7850名青年提升職能，強化就業能力。（編輯：張雅淨）1110614