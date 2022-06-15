總鋪師里長辦桌宴請特教生 暖心故事寫入校刊

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）有50年「總鋪師」經驗的前鎮區建隆里長林得祿，擔心轄內成功特殊教育學校弱勢學生安全，為學校設置巡守箱、爭取建立通學步道，還曾「辦桌」請學生吃飯，事蹟今年被校方寫入校刊。

高雄市立成功特殊教育學校位於復興三路，屬於前鎮區建隆里，曾有人離校忘了關上後側大門，當時林得祿巡視發現後立即連繫學校，之後他擔心校內均是弱勢學生，主動為學校校門、側門口設置巡守箱，並定時巡守。

校長蔡鴻文說，林得祿相當關心學校弱勢學生，除了設置巡守箱，還為學校爭取通學步道，整建啟聖街通學步道、西側人行通道綠廊與設置路燈等。

市府教育局發布新聞稿表示，學校105年舉辦「高雄市特教學生自強童軍體驗營活動」時，當時經費有限，林得祿得知後，不忍學生吃便當，還為此重出江湖，當起總鋪師在校內「辦桌」。

林得祿自掏腰包，並花費超過10個小時親手烹調20桌豐盛食材，有炒米粉、魚翅羹、八寶丸、花枝丸、清蒸蝦、紅燒筍乾豬蹄、人參雞湯、冰淇淋等，還有貢丸湯、綠豆湯等，免去身障學生野炊煮食不便，讓師生至今印象深刻。

林得祿接受中央社記者訪問時害羞地說，成功特殊教育學校在他的轄區，學生多弱勢，他身為里長，當然能幫忙就盡量幫忙，「不是什麼大事啦！」

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林得祿說，辦桌做料理就是要「用心」，他擔任總鋪師50年，後來意外轉換跑道擔任里長，但始終秉持用心的態度在做事。他也勉勵特教生未來走出校園，能用心做事，同時不忘回饋社會，受人幫助後，更懂得分享給更多的人。

今年成功特殊教育學校特地將林得祿的故事寫入校刊，除了介紹「總鋪師」與「辦桌」文化，也感謝林得祿用美食溫暖了特教生的胃，照顧學生安全上下學。（編輯：謝雅竹）1110615