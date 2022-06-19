台東活水湖優美卻暗藏危險 縣府籲民眾使用先申請

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（中央社記者李先鳳台東縣19日電）台東縣府今天表示，活水湖環境雖然優美，但潛藏危險性，目前活水湖的管理方式採申請許可制；後續辦理招商，配置足夠救生員後，開放特定區域及時段供民眾游泳戲水。

活水湖位於台東森林公園內，每年會在此舉辦龍舟競賽、鐵人三項等活動。前文化部長龍應台日前在臉書（Facebook）表示，「縣府打造出這麼一片美麗的水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫」。

台東縣政府農業處今天發布訊息表示，許多民眾喜歡到活水湖從事水域活動，在縣府未強制管理限制之前，據統計以往每年都有溺水事件，並曾經在2014年當年度有高達9起溺水事件，其中就有5人溺斃，造成多個家庭永遠遺憾，活水湖遂成列管的危險水域。

為守護民眾安全，若有使用需求，務必先向農業處提出申請，才能使用活水湖。

農業處長許家豪說明，許多民眾喜歡將活水湖當成一般游泳池使用，但活水湖長度1100公尺、寬度100公尺，水深2.5至4公尺，等於88個標準室外游泳池相連，水深最深達4公尺，使用上潛藏更多危險性。

許家豪表示，早期活水湖是為了推廣輕艇活動而開闢，後來除了輕艇活動外，也曾辦理龍舟競賽、鐵人三項活動等，主辦單位也都必須依照規定提出申請並備有救生救援人力。

為了讓更多民眾可到活水湖遊憩戲水，縣府也曾在2015年到2020年期間將活水湖委由民間廠商管理，並要求配置足夠救生員，讓民眾從事各種水上活動之外，也能在固定時間開放收費、讓民眾安心游泳，但後因沒有廠商有意願接手，過渡時期暫時由縣府自行管理。

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目前活水湖管理方式採申請許可制，例如帆船體驗、鐵人三項活動、消防救生訓練及SUP活動等，只要申請單位配有合格救生員並且辦妥相關保險，原則上都會准許。

而縣府每天開放時間內（早上8時到下午5時），也會派員巡邏，並針對未經申請的行為加以勸離，例如擅自游泳、垂釣等，以免發生危險。後續也積極辦理招商，未來招商也會研擬依照杉原海水浴場模式，配置足夠救生人員情況下，開放特定區域、時段供民眾前往游泳戲水；希望能再將活水湖含周邊用地全區委外經營管理，讓整個場域更開放，增加水陸域活動的多樣性。（編輯：陳仁華）1110619