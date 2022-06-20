高山救命加壓艙疑遭老手丟腐敗食物 醫：駭人聽聞

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雪霸國家公園素密達山屋的加壓艙被破壞，遭人將腐敗食物及垃圾塞進去儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重染污。（台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年6月20日

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）雪霸國家公園聖稜線上最深遠的素密達山屋，內部的救命加壓艙遭人塞入腐敗食物及垃圾，加壓艙建置計畫主持人、急診醫師王士豪說，懷疑是經驗豐富登山老手蓄意為之，駭人聽聞。

台灣野外地區緊急救護協會理事長、急診專科醫師王士豪昨天晚上在臉書分享，台灣野外地區緊急救護協會加壓艙計畫裡，雪霸國家公園素密達山屋的加壓艙慘遭破壞，遭人將腐敗食物及垃圾塞進去儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重染污。

「這是一個非常關鍵重要的地點。」王士豪今天告訴中央社記者，素密達山屋是全雪霸國家公園最危險、救援最困難的山屋之一，是最需要設置加壓艙的山屋，前後都是斷崖，如果登山民眾出現嚴重高山症，萬一天氣不好，病患唯一的活命機會，就是使用加壓艙撐著，減緩症狀。

王士豪說明，在這些山屋中的加壓艙不需電力、只要人力操作，可以迅速加壓、降低高度、緩解症狀。讓嚴重高山症，如高海拔肺水腫、高海拔腦水腫的病人，如果因為天氣不好直升機無法救援時，爭取一些時間，獲得一線生機。

王士豪表示，這個慘遭破壞的加壓艙已被清潔擦拭、乾燥復原，經過仔細完整測試後，確認功能一切正常。這個劫後餘生的加壓艙，在現在及未來，仍然可在聖稜線上守護發生嚴重高山症的登山民眾，持續救人。

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事實上，加壓艙被棄置食物及垃圾的事情時有所聞，先前多半是發生於大眾化登山路線，也許是新手登山客不懂事的無心之過，但王士豪認為，聖稜線不是簡單的路線，登山者都是經驗豐富的老手，聖稜線加壓艙遭棄置食物及垃圾，「根本就是蓄意、惡意被破壞，簡直是駭人聽聞。」

王士豪指出，加壓艙都是排除種種困難，放置在台灣各個高山山屋後，即使目前已成功救到超過60名生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾，但加壓艙仍時常發生被棄置食物及垃圾破壞情況，已建議國家公園、林務局還有登山協會將告示「勿放置食物、垃圾等雜物」貼於加壓艙儲存桶明顯位置。（編輯：張雅淨）1110620

雪霸國家公園素密達山屋的加壓艙被破壞，遭人將腐敗食物及垃圾塞進去儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重染污。（台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年6月20日

素密達山屋是全雪霸國家公園最危險、救援最困難的山屋之一，是最需要設置加壓艙的山屋，前後都是斷崖。（台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年6月20日

加壓艙都是排除種種困難，放置在台灣各個高山山屋後，目前已成功救到超過60名生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾。（台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年6月20日