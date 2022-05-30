3重機闖跑馬古道 山友諷駕照用雞腿換的應重考

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3輛紅牌重機28日闖入宜蘭縣礁溪鄉跑馬古道，其中一輛行經木棧橋前階梯卡住，騎士不慎摔倒，3人合力將重機推上木棧橋；民眾痛斥騎士將重機當成越野車破壞環境，嘲諷駕照是用雞腿換來，應吊銷重考。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月30日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）3輛紅牌重機28日闖入宜蘭縣跑馬古道，其中一輛行經木棧橋前階梯卡住，騎士不慎摔倒，民眾痛斥騎士將重機當成越野車破壞環境，嘲諷駕照是用雞腿換來，應吊銷重考。

鄒姓男子28日下午2時許，帶著2名兒子到宜蘭縣礁溪鄉跑馬古道健行，途中發現3輛重機在部分不到1公尺寬的古道上行駛，兒子詢問，登山步道不是只開放大家步行爬山，怎麼會有重機。

鄒男向兒子說明，除了管理單位的公務與施工需求，經公告後，才能讓車輛通行，請山友遇到車輛時，禮讓通過，他也勸過重機騎士「前方沒路了」，希望騎士能調頭就走，但他們卻「笑而不答」繼續前行。

不久後，其中一輛重機卡在木棧橋前階梯，騎士不慎摔倒，另2名騎士上前協助，3人合力將重機推上木棧橋，過橋後停放在一處平台上，過程也引起一旁山友側目。

鄒男說，十一股溪橋木棧道是階梯式，他們把重機當成越野車在破壞環境，不只損壞木棧橋，重機也受損，還讓山友唾棄，痛斥這不是重機飆風的快速道路，騎士行為很惡劣「3顆老鼠屎壞了1鍋粥」，嘲諷駕照用雞腿換的，應吊銷重考。

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林務局羅東林區管理處今天發布新聞稿表示，所轄跑馬古道屬於開放民眾以步行為主的自然步道，因步道路幅狹窄，機械車輛駛入恐造成行人發生危險，且古道右側屬陡峭邊坡，機械車輛進入也容易發生跌落山谷意外，也會損壞步道主體，例如鋪面、土木階梯、木棧橋，增加公部門維修成本，建議民眾若進入跑馬古道仍以步行方式體驗自然為宜。

羅東林管處指出，這次發生重機駛入跑馬古道，除容易造成鋪面產生沖蝕溝及設施損壞外，在台灣步道日（每年6月的第1個星期六）前夕，造成社會大眾對重機騎士的負面觀感。已派人查看步道設施及加強勸導，也會在重要路口或節點設置告示牌加強提醒，呼籲非公務及緊急事件，機械車輛切勿駛入自然步道，以維護遊客行走安全。（編輯：方沛清）1110530