雇主非法僱用移工 勞動部擬加重處罰

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（中央社記者張雄風台北20日電）勞動部今晚說，為嚇阻非法移工，已擬修法加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處新台幣15萬至75萬元罰鍰；非法媒介者每人可處30萬至150萬元罰鍰。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，為改善移工失聯問題持續推動各項措施，包含已協調內政部移民署結合各國安單位聯合查處失聯移工，並重罰非法雇主及非法仲介。

勞動部說明，現行移工發生失聯且經查獲非法從事工作，將處以3萬元至15萬元罰鍰，並一律遣送出國，永久不得再來台工作；非法雇主部分，聘僱失聯移工，將處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者將處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利非法媒介者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

勞動部強調，已責成地方政府針對非法雇主與非法仲介，應依據違法人數加重處罰，以杜絕違法情事發生。

此外，失聯移工若經查獲，由移民署負責收容及遣返作業，並依就服法規定，遣送費用應由非法雇主及非法仲介優先負擔，接著依序由可歸責雇主與失聯移工負擔。

勞動部指出，為嚇阻非法移工，已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰。

另也提高非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金，上述修正法案已報行政院審議中。

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勞動部說，民眾如發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關等提出檢舉；如經查獲失聯移工、違法雇主或非法仲介屬實者，將視查獲人數，每案核發5000元至7萬元不等獎勵金。

勞動部提醒移工在台應合法受聘僱從事工作，失聯工作雖可能獲取較高的報酬，但因失去政府提供的保障，如遭非法雇主苛扣薪資，甚至淪為不肖業者人身傷害或人口販運對象，均無法保障自身權益，不可不慎。（編輯：管中維）1110620