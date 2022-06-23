勞動部放寬 離岸風機工作人員可28天休2天

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）興建離岸風機或運作，工作人員須往返海上通勤，勞動部近日放寬規定，讓工作人員可待在海上28天後再回岸休28天，但在海上工作期間須有2天休息且不得連續工作逾14天。

勞動部在2020年9月時就曾開放「離岸風場及陸域風場之興建或運作維護從業人員」可採責任制，讓工作人員可以在海上工作14天後再休息14天。

不過，由於有部分離岸風機工作人員是外國技師，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，業者反映外國技師回到岸上後，14天假期不夠讓他們可以回到母國，因此再次開會討論。

黃維琛表示，將開放離岸風機工作人員以28天為一個工期單位，可以在海上工作滿28天後再回岸休息28天，不過，28天在海上工作期間，必須至少有2天休息時間，且不得連續工作超過14天。

黃維琛說，這樣的開放方式與原本可以在海上工作14天後再休息14天的大原則不變，但事業單位如果要調整原本約定工作型態，仍必須徵得勞工同意。（編輯：管中維）1110623