逾2萬人放無薪假 暑假、國旅振興可望翻轉

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施2912家、2萬839人，其中住宿餐飲業人數持續攀升創今年以來新高、達5589人，勞動部預估，7月中有機會往好的方向發展。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2912家，實施人數2萬839人，與16日公布的實施家數2729家、實施人數1萬9484人相比，這次家數增加183家，人數增加1355人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期新增人數主要仍是在住宿餐飲業，增加了900多人，主因民眾因疫情內用需求減少、對產業衝擊，而這期除了小型事業單位外，也新增一家100多人的中大型餐飲業通報實施減班休息。

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不過，雖然有事業單位新增實施，但受惠於中央流行疫情指揮中心放寬邊境管制、每週限額2.5萬人入境的措施，運輸倉儲業也有一家航勤、地勤公司停止實施減班休息，約減少100多人。

雖然這期無薪假實施人數逾2萬人，已是去年11月來的新高，但黃維琛表示，待7月中旬國旅補助振興方案上路以及暑假期間來臨，若疫情仍持續降溫、邊境管制鬆綁，預期減班休息會往好的方向發展。（編輯：陳政偉）1110624