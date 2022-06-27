新增3例日本腦炎 南到北個案暫無地緣關係

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）繼6月20日出現今年首例日本腦炎，衛福部疾管署今天公布，上週新增3例病例，來自新竹、嘉義及屏東，由南到北皆有個案，但初步調查，個案暫無地緣關係，均住院治療中。

疾管署副署長莊人祥下午在接受媒體聯訪表示，國內上週新增3例日本腦炎確定病例，為屏東縣屏東市50多歲男性、新竹縣湖口鄉50多歲男性及嘉義縣民雄鄉40多歲男性，3人發病日分別為6月1日、14日及15日，症狀包括發燒及意識改變等，經就醫通報後確診。

針對6月1日已出現症狀的個案，莊人祥解釋個案發病近一個月才通報的原因，今年首例日本腦炎直到20日才現蹤，再加上日本腦炎的診斷本來就比較費時，需要執行兩次血清檢驗，個案在3日已進行腦髓液及血清採檢，16日進行第2次血清檢驗，22日血清報告為陽性。

莊人祥表示，3名確診個案中，屏東縣個案住家及工作地周邊發現有水稻田、豬舍等高風險場所，研判於住家及工作地周邊感染的可能性較高；嘉義縣個案主要於其租屋處、案母住家及工作地活動，其工作地周邊也有雞舍、牛舍、水稻田及豬舍，研判於工作地周邊感染的可能性較高。

值得注意的是，新竹縣個案於新竹縣湖口鄉住家周邊無高風險場所。莊人祥表示，個案在潛伏期間曾居住於中部縣市，該住家周邊有豬舍及羊舍，但現階段中部縣市還沒有出現其他個案，感染源待進一步釐清。

莊人祥說，研判今年的日本腦炎疫情還在初期，個案數較往年同期較低，擔心有更早發病的個案沒有被發現 ，但依據現階段調查，個案間暫時沒有地緣關係。衛生單位已前往個案活動地周邊進行誘蚊燈懸掛及化學噴藥等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導及預防接種。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為新竹縣、嘉義縣、台南市及屏東縣各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2018至2021年全國同期確定病例數分別為21、12、7及13例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

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大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊的高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。（編輯：管中維）1110627