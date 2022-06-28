台科大攜東岳部落建泰雅家屋 結合傳統與現代科技

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（中央社記者許秩維台北28日電）台科大團隊攜手宜蘭縣南澳鄉東岳部落，預計花4週時間建造泰雅族傳統家屋，作為部落聚會、學童傳統文化教室，並結合空污燈和地震預警與建物安全偵測器等現代科技。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，延續過去3年「行動工程師培育計畫」的執行，台科大學生今年將與宜蘭縣南澳鄉東岳部將協力建造泰雅族傳統家屋，由泰雅族匠師韋建福帶領學生施作，6月27日已於東澳國小舉行上樑儀式，工期預計進行4週。

這棟傳統家屋將作為部落聚會、學童傳統文化教室，透過重現泰雅族傳統篝火屋，讓東澳部落裡的孩童及年輕人接觸到泰雅族祖先的傳統文化，也讓其他族群認識泰雅族的傳統文化。

台科大表示，這棟家屋將結合傳統智慧和現代科技，最大特色是在屋內裝置「空污燈」，偵測PM2.5、一氧化碳、溫度、濕度，空污燈是中央大學大學社會責任計畫的教授王聖翔專利發明與捐贈；考量宜蘭南澳地區地震頻繁，台科大團隊也將裝置三聯科技股份有限公司捐贈的「地震預警與建物安全監測器」，偵測器數據會自動傳至雲端資料庫。

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台科大行動工程師培育計畫主持人、副校長劉志成表示，原本今年想邀請印尼、越南姊妹校師生來東岳部落參與，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，只能順延到明後年；而台科大學生透過參與行動工程師計畫，也學到泰雅族傳統智慧，相信大家都收穫滿滿。

為感謝中央大學捐贈空污燈、三聯科技公司捐贈地震預警與建物安全偵測器，台科大團隊除了將這兩套系統安裝在泰雅傳統家屋中，在上樑儀式結束後，也邀請台科大校友總會、中央大學大氣系、三聯科技公司的代表，在家屋樑柱上簽名留念。（編輯：陳清芳）1110628