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陳時中回歸主持疫情記者會 將宣布重大防疫政策

2022/6/29 10:43（6/29 12:09 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日回歸主持疫情記者會，將宣布防疫重大政策。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日起不再例行出席疫情記者會，每週也沒有固定主持日期及天數，缺席2天後，陳時中今天再度回歸主持下午2時記者會，將宣布防疫重大政策。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，昨天新增4萬4379例本土個案，新增本土個案及死亡病例數皆上升，依過去經驗，每週二、三個案數都會較高，若將昨天新增個案數與上週同期5.6萬例相比仍有降低趨勢，約下降21%。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，世界衛生組織（WHO）旗下COVAX平台將分配Novavax疫苗約200萬劑給台灣，外界關注首批疫苗是否為一口氣到貨，指揮中心說明，Novavax疫苗將會分批抵台，首批到貨量約為50萬劑左右，預計今天下午記者會中可更詳細說明開打規劃。

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指揮中心解釋，Novavax疫苗屬於次蛋白疫苗，副作用較mRNA疫苗低，未來國內對於Novavax疫苗沒有優先施打對象，不論是要打第1劑、第2劑或追加劑，只要是年滿18歲以上民眾都可以施打。

根據指揮中心統計，今年1月至6月27日，本土輕症、無症狀個案累計359萬7619例、占99.58%，中症累計8733例、占0.24%，重症累計6533例、占0.18%，其中死亡累計5595人。（編輯：陳政偉）1110629

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