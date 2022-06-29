陳時中再回歸主持記者會 將宣布7月疫苗施打規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北29日電）疫情指揮中心指揮官陳時中27日起不再出席例行記者會，但今天再度回歸主持要宣布防疫重大政策。他表示，下午2時記者會預計說明7月份COVID-19疫苗接種，如Novavax疫苗施打期程規劃。

陳時中今天上午出席「肺癌早期偵測計畫啟動」記者會，會後被媒體問及，今天下午親自主持疫情記者會是否有防疫重大政策宣布，陳時中表示，下個月將會有Novavax疫苗、莫德納嬰幼兒疫苗到貨，另外還有輝瑞嬰幼兒劑型疫苗正審查緊急使用授權（EUA），預計下午統一說明疫苗施打期程規劃。

Novavax疫苗預計6月底抵台，已提前在5月底送來200劑檢驗樣品並完成測試，屆時疫苗到貨檢驗封緘天數將縮短為7天。陳時中表示，Novavax疫苗大概7月中旬以前一定能開打，檢驗封緘速度當然很重要，但中央一向非常重視檢驗安全性，檢驗完整才會開放施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降低，各界對於本土疫情走向趨勢眾說紛紜，有一說是最快7月中旬單日新增本土個案數可望跌破萬例，陳時中說，積極看法是7月中旬可以降到萬例以下，保守推估是在7月底，兩種預估都有可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，有媒體詢問，國民黨提名台北市長參選人、立法委員蔣萬安認為，現在單日新增個案仍有4萬多例，不該在這個時候參選，當落跑指揮官，陳時中反問，「我不是還在這裡嗎？」每個人都有人生規劃，每個階段有需要對社會貢獻的事情，把自己的事做好就好。

針對近期仍在熱議的新北市染疫死亡幼童恩恩案，陳時中說，「我覺得可以講清楚會比較好」，昨天已出文給新北市政府，希望地方盡快提供更詳細資料，由於現在時間序混亂，有正式的文以後，可以公平角度看這件事，防疫時間大家都非常辛苦，但仍需要給死者及重症者一個交代。（編輯：陳政偉）1110629